Spagna: a Madrid colazione di gala per la Settimana della cucina italiana nel mondo

- Si è svolta oggi presso l'Ies Hotel scuola di cucina la colazione di gala organizzata dall'ambasciata di Madrid in occasione della Settimana della cucina italiana nel mondo. All'evento hanno preso parte giornalisti italiani e spagnoli, esponenti del mondo dell'imprenditoria e della associazioni produttive. Per l'occasione, due chef italiani, Nino Mosca e Gioacchino Sensale, entrambi soci dell'Associazone ambasciatori del Gusto, sono venuti appositamente dall'Italia per una masterclass agli studenti e alle studentesse della scuola, che poi si sono cimentati nella preparazione dell'elaborato menù che è stato servito agli ospiti. "Qui in Spagna abbiamo voluto realizzare questo tipo di evento in un'ottica di collaborazione bilaterale inserendolo nella cornice del ItmarkEs, un neologismo promosso dall'ambasciata italiana a Madrid che significa Italy and Spain making together", ha affermato l'ambasciatore d'Italia a Madrid, Riccardo Guariglia, nel corso del suo intervento. Il diplomatico ha evidenziato che in un Paese ricco di talento come la Spagna, caratterizzato a sua volta da una profonda e variegata tradizione culturale e gastronomica, questa formula studiata per l'evento era sembrata la migliore possibile. Guariglia ha rimarcato come i due Paesi ormai da tempo abbiano fatto fronte comune per "crescere insieme" ed i risultati di questa stretta collaborazione sono stati particolarmente visibili con il risultato ottenuto nei negoziati per il Piano per la ripresa dell'Unione europea. "L'evento di oggi è un esempio della volontà di continuare a promuovere questa collaborazione culturale e gastronomica in tutto il Paese", ha concluso l'ambasciatore. (Spm)