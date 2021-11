Germania: nuovo governo per distribuzione controllata cannabis a scopo ricreativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo governo federale di coalizione, formato da Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp), intende introdurre in Germania la “distribuzione controllata di cannabis agli adulti a scopo ricreativo nei negozi autorizzati”. È quanto si apprende dal patto di governo presentato oggi dalle tre forze politiche. Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, secondo socialdemocratici, ecologisti e liberaldemocratici, la distribuzione controllata della cannabis “controllerebbe la qualità” della sostanza, impedirebbe il commercio di “sostanze contaminateù2 e garantirebbe “la protezione dei minori” dall'uso di questo stupefacente. La relativa legge dovrebbe essere rivista dopo quattro anni, al fine di valutarne “l'impatto sociale”. Per prevenire l'abuso di alcol e nicotina, SpD, Verdi e Fdp intendono “concentrarsi su una maggiore consapevolezza con un focus speciale su bambini, adolescenti e donne in gravidanza”. Dovrebbero essere messi a fuoco anche modelli per il “controllo della droga”, per esempio offrendo ai consumatori la possibilità di testare la qualità delle sostanze stupefacenti acquistate in maniera illegale. (Geb)