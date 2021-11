Albania: presidente Meta, mettere fine a "esodo silente" dei giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esodo silente che sta avvenendo in Albania è una grande preoccupazione per il presidente albanese Ilir Meta. Lo stesso capo dello Stato è tornato a sottolinearlo, a pochi giorni dalla festa nazionale albanese, oggi davanti ad alcuni giovani nel corso della sua visita a Pristina. "Voglio incoraggiare l'importanza della consapevolezza da parte di noi leader e anche degli intellettuali di incoraggiare i giovani a rimanere in Kosovo, in Albania, nelle nostre terre, per far cessare questo spopolamento silente", ha dichiarato Meta. Secondo il presidente albanese, scrive il portale d'informazione "Albanian Daily News", la Nato e l'Ue sono le migliori garanzie per la sicurezza dei Paesi dei Balcani mentre a suo modo di vedere l'iniziativa Open Balkans sarebbe una "inutile allucinazione". "E' importante considerare i principi che garantiscono una cooperazione sostenibile e di lungo termine. Come può uno credere nelle buone intenzioni quando viene ripresentato il fantasma di Milosevic (l'ex presidente jugoslavo, Slobodan)", ha detto il presidente albanese in riferimento all'iniziativa portata avanti da Serbia, Albania e Macedonia del Nord per l'integrazione delle economie, respinta invece dal Kosovo quale un tentativo di Belgrado di ripristinare la propria egemonia nella regione. (Alt)