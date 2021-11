Honduras: elezioni generali, Usa invieranno oltre 400 procuratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno discusso con il governo dell’Honduras l’invio di oltre 400 procuratori per indagare eventuali denunce di irregolarità legate alle elezioni generali in programma il 28 novembre. “Gli onduregni meritano elezioni libere, giuste, trasparenti e pacifiche”, si legge in una dichiarazione pubblicata dall’ambasciata Usa in Honduras in occasione della visita nel Paese del segretario aggiunto del dipartimento di stato Usa per l’emisfero occidentale, Brian Nichols. (segue) (Mec)