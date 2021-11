Honduras: elezioni generali, Usa invieranno oltre 400 procuratori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha manifestato la sua "profonda preoccupazione" per "la violenza politica" che si registra in Honduras nel contesto delle elezioni presidenziali e legislative che si terranno domenica. In una nota diffusa ieri l'alto commissario esorta le autorità del governo di Juan Orlando Hernandez "ad assicurare elezioni pacifiche e trasparenti" segnalando che dalla convocazione delle elezioni primarie (settembre del 2020) ad oggi "si sono registrati 63 casi di violenza politica tra i quali 29 omicidi, 14 attentati, 12 aggressioni oltre a sette casi di minacce ed un sequestro". "Sono profondamente preoccupata per quello che stiamo osservando in Honduras. Le elezioni ancora non si sono svolte ma la violenza ha già raggiunto livelli inquietanti", ha affermato Bachelet, che ha quindi denunciato "l'incitazione all'odio utilizzata da alcuni attori della politica come strumento". "Il discorso dell'odio non deve avere spazio in democrazia", ha aggiunto. (segue) (Mec)