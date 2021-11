Honduras: elezioni generali, Usa invieranno oltre 400 procuratori (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alto commissario Onu ha inoltre espresso le sue preoccupazioni in merito alla "riduzione dello spazio civico nel paese", con membri della società civile e difensori dei diritti umani "regolarmente perseguitati e attaccati". L'ufficio Onu per i diritti umani in Honduras ha registrato solo quest'anno 240 attacchi contro difensori dei diritti umani e giornalisti. Bachelet ha quindi sottolineato il "ruolo cruciale" di questi attori sociali in una democrazia e ha espresso la sua "preoccupazione riguardo alle recenti riforme legali, che rischiano di limitare il diritto alla protesta pacifica e potrebbero potenzialmente peggiorare la situazione attuale". Il rappresentante Onu ha quindi ribadito l'importanza che tutti coloro che sono coinvolti nel processo elettorale "adottino misure per evitare il ripetersi degli eventi nel 2017, quando sono state commesse gravi violazioni dei diritti umani nel contesto delle proteste post-elettorali". (Mec)