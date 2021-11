Tim: Giorgetti, da valutare positivamente l'attenzione da parte di un grande fondo statunitense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comunicato del ministero dell'Economia e delle Finanze su Tim, "che qualcuno ha interpretato come un atteggiamento favorevole" alla manifestazione di interesse da parte del fondo Kkr, "si limitava a dire una cosa ovvia, e che fa parte dell'attività quotidiana anche di chi vi parla: il tentativo di convincere soggetti internazionali a investire in Italia". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, rispondendo in Aula a Montecitorio sulle iniziative in relazione agli assetti societari di Tim, al fine di assicurare il controllo pubblico delle relative infrastrutture, la realizzazione della rete unica in fibra ottica e dei cloud dei dati delle pubbliche amministrazioni. "Quindi - ha aggiunto - fatto che ci sia l'attenzione da parte di un grande fondo americano per un'azienda italiana è comunque qualche cosa che va valutato positivamente".(Rin)