Difesa: consegnato alla Marina brasiliana il primo elicottero H225M da combattimento navale (2)

- "Siamo molto orgogliosi di questo risultato, che dimostra la capacità industriale e tecnologica dei team di Airbus Helicopters in Francia e in Brasile di fornire una delle soluzioni più moderne al mondo alle Forze Armate brasiliane", ha detto Alberto Robles, Head of Latin America di Airbus Helicopters. "Progettato per soddisfare i requisiti più esigenti della Marina brasiliana, le avanzate capacità tattiche e di battaglia navale aprono nuove possibilità di missione per l'elicottero H225M". L'ultima fase della campagna di tiro con i missili Exocet AM39 B2M2 si è svolta con successo lo scorso giugno, rappresentando un'importante pietra miliare nel programma, che ha aperto la strada alla qualificazione e alla consegna. L'H225M navale fa parte del contratto firmato dal governo brasiliano nel 2008 e che comprende 50 H225M che saranno gestiti dalle tre forze armate. Finora, 39 H225M sono stati consegnati alle forze armate brasiliane, tutti assemblati localmente da Helibras. (Com)