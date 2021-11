© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue-Cina: Bruxelles pronta a rinnovare sanzioni contro funzionari legati ad abusi nello Xinjiang - L'Unione europea è pronta a rinnovare le sanzioni contro i funzionari cinesi implicati in abusi umanitari nella provincia turcofona dello Xinjiang. Lo rende noto il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", citando fonti a conoscenza del dossier. La mozione sarebbe stata approvata oggi dal Coreper II, organismo che include gli ambasciatori degli Stati membri dell'Unione europea. Nonostante questi si siano pronunciati all'unanimità a favore del provvedimento, il rinnovo del regime sanzionatorio dovrebbe essere ufficialmente confermato il 6 e 7 dicembre, in occasione della prossima sessione del consiglio Occupazione, politica sociale, salute e consumatori (Epsco). I ministri dell'Epsco avranno dunque l'ultima parola sulla questione e, in caso di approvazione, le sanzioni saranno rinnovate il 22 marzo, esattamente un anno dopo la loro entrata in vigore. (segue) (Res)