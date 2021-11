© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: ministero Esteri, Usa non riusciranno a sabotare le Olimpiadi invernali - Gli Stati Uniti stanno "strumentalizzando politicamente lo sport e danneggiando lo spirito della competizione": il loro tentativo di sabotare le Olimpiadi invernali è tuttavia destinato al fallimento. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian, in relazione all'ipotesi di boicottaggio diplomatico ventilata dall'amministrazione Joe Biden in risposta alle presunte violazioni umanitarie condotte da Pechino nello Xinjiang. Secondo il portavoce, gli Stati Uniti avrebbero raccontato una ripetuta serie di menzogne sulla "cosiddetta questione umanitaria", che non ha nulla a che vedere con la competizione sportiva. I "pregiudizi ideologici" degli Stati Uniti "danneggeranno gli interessi degli atleti di ogni Paese", ha infine precisato. Le recenti dichiarazioni si pongono in linea di continuità con quelle rilasciate lo scorso 19 novembre, quando il portavoce aveva detto agli Stati Uniti di "far ridere il popolo cinese" con le loro accuse. (segue) (Res)