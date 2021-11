© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bangladesh: vaccini, Usa donano altro lotto di Pfizer da 1,8 milioni di dosi - Gli Stati Uniti hanno donato al Bangladesh altri 1,8 milioni di dosi del vaccino di Pfizer contro il coronavirus, che portano il totale a 16,8 milioni di dosi. Lo ha reso noto l’ambasciata Usa a Dacca, annunciando ulteriori donazioni. La fornitura contribuirà alla campagna di vaccinazione a partire dai 12 anni entro con l’obiettivo di raggiungere entro l’anno il 40 per cento della popolazione vaccinabile. Gli Stati Uniti, inoltre, hanno fornito formazione a oltre seimila operatori sanitari e sociali bengalesi. A ciò si aggiunge l’assistenza umanitaria e allo sviluppo legata alla pandemia di Covid-19 fornita attraverso l’agenzia per lo sviluppo Usaid, i dipartimenti di Stato e della Difesa, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), per un valore complessivo di 121 milioni di dollari. Secondo i dati ufficiali del bangladesh, finora, su una popolazione di circa 165 milioni di abitanti e su un obiettivo di 138.247.508 persone vaccinabili, 55.235.893 hanno ricevuto la prima dose di un vaccino anti-Covid mentre 35.115.613 hanno completato il ciclo vaccinale. (segue) (Res)