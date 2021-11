© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: Consiglio dei ministri approva disegno di legge per abrogare riforma commercio agricolo - Il Consiglio dei ministri dell’India, presieduto da Narendra Modi, si è riunito oggi e ha approvato il disegno di legge per la revoca delle tre controverse leggi di riforma del commercio agricolo varate nel settembre dell’anno scorso. Lo ha riferito il ministro dell’Informazione, Anurag Thakur. Il disegno di legge (denominato The Farm Laws Repeal Bill, 2021) sarà presentato nella prossima sessione parlamentare, che inizierà il 29 novembre, come annunciato qualche giorno fa dal premier. Nel suo discorso televisivo alla nazione del 19 novembre Modi ha ammesso che il governo non è riuscito a convincere “una parte degli agricoltori”, nonostante l’intento di migliorare le loro condizioni, soprattutto di quelli che coltivano piccoli terreni. Il primo ministro ha annunciato anche l’istituzione di un comitato che studierà come rendere più efficace e trasparente il prezzo minimo di sostegno (Msp) composto da rappresentanti del governo centrale, dei governi statali e dei coltivatori e da esperti di scienze agricole ed economia agricola. Inoltre, ha fatto appello ai manifestanti a tornare a casa. (Res)