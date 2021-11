I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messico: Lopez Obrador propone prima donna alla guida della Banca centrale - Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha annunciato oggi in conferenza stampa che proporrà l’attuale sottosegretaria alle Finanze, Victoria Rodriguez Ceja, come prima donna nella storia a guidare la Banca centrale nazionale. Il capo dello Stato ha quindi ritirato la proposta di nominare per l’incarico l’ex segretario del Tesoro Arturo Herrera. “In effetti Arturo Herrera non sarà proposto per la Banca del Messico. Questa settimana avanzerò la nomina di Victoria Rodriguez Ceja, attuale sottosegretario alle Finanza. Sarà questa la nostra proposta”, ha dichiarato Lopez Obrador. Era stato egli stesso lo scorso giugno ad annunciare la proposta di nominare Arturo Herrera a capo della banca centrale in sostituzione del governatore uscente, Alejandro Diaz de Leon, insieme alla designazione dell’economista Rogelio Ramirez de la O come nuovo segretario alle Finanze. La notizia del ritiro della candidatura di Herrera era stata anticipata ieri dal leader del Movimento di rigenerazione nazionale (Morena) al Senato, Ricardo Monreal. Oggi Lopez Obrador ha spiegato che la decisione è legata alla questione di genere. (segue) (Res)