- Venezuela: governo Spagna, elezioni locali non hanno "soddisfatto" aspettative democratiche - Le elezioni regionali e municipali tenutesi il 21 novembre in Venezuela "non hanno soddisfatto le aspettative democratiche, anche se sono state un miglioramento rispetto alle elezioni precedenti". Lo ha affermato in una nota il ministero degli Esteri spagnolo. Secondo il governo di Madrid, la missione europea di osservazione delle elezioni ha individuato "miglioramenti significativi" rispetto alle elezioni precedenti nello sviluppo e nella trasparenza del processo elettorale, ma non sufficienti, dato che persistono gravi carenze, quali: la squalifica arbitraria dei candidati dell'opposizione, l'abuso di risorse statali, l'accesso ineguale ai media, la mancanza di indipendenza giudiziaria e di rispetto dello stato di diritto. Questo è accoppiato con un alto livello di astensione. Il governo spagnolo ha chiesto, pertanto, alle autorità venezuelane di porre fine a queste pratiche identificate dalla missione europea di osservazione delle elezioni e di riprendere rapidamente i negoziati con l'opposizione per garantire che le prossime elezioni presidenziali siano pienamente libere e competitive. "La Spagna apprezza il fatto che a queste elezioni regionali e locali abbia partecipato la maggior parte dei partiti politici venezuelani ed esprime la sua volontà di lavorare con i diversi attori del sistema elettorale per rispettare le raccomandazioni fatte dalla missione dell'Ue nel suo rapporto finale", ha concluso l'esecutivo di Madrid. (segue) (Res)