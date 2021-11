I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: Senato approva decreto che istituisce il ministero del Lavoro - Il Senato del Brasile ha approvato il decreto esecutivo firmato lo scorso luglio dal presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, in cui viene istituito il ministero del Lavoro e viene trasferito il dipartimento della Cultura dal ministero della Cittadinanza a quello del Turismo. Creato nel 1930 durante il governo di Getúlio Vargas, il ministero del Lavoro era stato estinto nel 2019 da parte del presidente Bolsonaro e le relative competenze trasferite al ministero dell'Economia. Il provvedimento che ricrea il ministero, già in vigore all'atto della firma in attesa del voto in parlamento, era stato disposto da Bolsonaro nell'ambito di un ampio rimpasto di governo lo scorso luglio. Il ministero del Lavoro e del Welfare è da luglio guidato da Onix Lorenzoni. (segue) (Res)