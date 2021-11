Camerun: assalto armato in una scuola nella regione anglofona del Sudovest, uccisi 3 bambini e un insegnante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uomini armati non identificati hanno ucciso almeno tre bambini e un insegnante in un attacco a una scuola nella regione anglofona del Sudovest del Camerun. Lo ha reso noto in un comunicato il Centro per i diritti umani e la democrazia in Africa, secondo cui alunni di 12, 16 e 17 anni e un insegnante di lingua francese sono stati uccisi e molti altri sono stati feriti. L'attacco è stato confermato su Twitter dal sindaco della città di Ekondo Titi, Kenneth Nanji, che non è stato immediatamente in grado di fornire il bilancio delle vittime. "Un altro insensato e oltraggioso omicidio di bambini innocenti", ha scritto sempre su Twitter l'ambasciatore dell'Unione europea in Camerun, Philippe Van Damme. La regione del Sudovest, una delle due in cui i separatisti anglofoni combattono dal 2017, ha subito un attacco simile lo scorso anno quando uomini armati aprirono il fuoco in una scuola, uccidendo sette bambini. L'attacco di oggi arriva solo due mesi dopo che centinaia di scuole nelle due regioni anglofone del Sudovest e del Nordovest anglofono hanno riaperto anni dopo essere state costrette a chiudere a causa dell'insurrezione. (Res)