Migranti: Tunisia, dal 25 luglio partiti illegalmente quasi 10 mila migranti

- La Tunisia ha dichiarato di aver registrato 9.500 migranti partiti illegalmente dalle coste del Paese nordafricano, e diretti verso le coste europee, nel periodo compreso dal 25 luglio scorso ad oggi. Lo ha riferito il portavoce ufficiale del Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes), Ramadan Ben Omar, in un’intervista all’emittente radiofonica "Diwan Fm". Ben Omar ha anche stimato il numero di proteste monitorate durante l’anno a 10 mila, un indicatore importante dello scenario socio-politico tunisino. Il portavoce del Forum tunisino per i diritti economici e sociali, ha poi aggiunto che il governo tunisino necessita di elaborare valide strategie politiche e comunicative per risolvere questioni in sospeso da tempo, soprattutto in ambito economico.(Tut)