I fatti del giorno - Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano: Nomisma, mercato immobiliare cresce, +4,1 per cento su base annua - "Il mercato milanese, più degli altri, sta recuperando la vitalità economica e l'attrattività immobiliare che lo aveva contraddistinto sul finire del 2018 e lungo tutto il 2019. Nei due semestri del 2021, il positivo clima di fiducia, trainato anche dalla crescita delle compravendite, ha favorito la ripresa dei kpi di mercato, sebbene gli indicatori non residenziali mostrino più fatica nel riguadagnare le posizioni perse rispetto al residenziale" è quanto emerge dal 3° osservatorio sul mercato immobiliare 2021 di Nomisma. Nel primo semestre 2021 il volume di compravendite sul mercato residenziale milanese ha raggiunto un consistente incremento del 31 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020, tornando in linea con il transato del primo semestre 2019 (+0,6 per cento), quando si era registrato il picco della ripresa del trend delle compravendite iniziato nel 2013. L'operazione di acquisto è sostenuta da mutuo nell'80 per cento dei casi. Sul mercato milanese, inoltre, torna a crescere la quota di chi acquista abitazioni ristrutturate al nuovo o nuove (36 per cento). I prezzi medi confermano la crescita positiva su base annuale (+4,1 per cento media cittadino), la cui intensità riflette la ripresa delle transazioni e la reazione del mercato alla battuta di arresto del primo anno di pandemia, sopraggiunta, ad inizio 2020, in un momento di grande dinamismo e slancio del mercato milanese. Il proseguimento del trend è confermato dal risultato semestrale (+2,3 per cento), che presenta le performance migliori nelle zone semicentrali della città. Diminuisce lo sconto medio sul prezzo richiesto (8 per cento), di circa un punto percentuale in tutte le zone urbane e di circa 2 punti in periferia. La ripresa dei prezzi medi connota il mercato residenziale di Milano come 'campione nazionale' per intensità e resilienza degli indicatori, da un lato, e come anticipatore dei trend immobiliari, dall'altro, spiega Nomisma. Sul versante della locazione non si riscontra la stessa reattività registrata per il segmento della compravendita. Le aspettative di ripresa dei canoni conseguente alla rilevante variazione annuale (+2,1 per cento) vengono deluse da un risultato semestrale poco più che positivo (+0,5 per cento). L'andamento dei prossimi semestri rivelerà se l'ottimo risultato annuale avrà rappresentato un rimbalzo congiunturale conseguente allo stallo del mercato nel primo anno di pandemia oppure il segnale di una fase di ripresa in via di consolidamento. I tempi medi di vendita sono celeri (circa 4 mesi) se comparati alla media del panel considerato (5,5 mesi), contenuti in un range che va dai 3 mesi medi delle aree centrali a circa 5 mesi in periferia. Rispetto al primo semestre dell'anno, si accorciano di circa un mese i tempi di locazione (2 mesi), piuttosto omogenei tra tutte le zone cittadine. (segue) (Rem)