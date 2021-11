I fatti del giorno - Milano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lombardia: via libera in Consiglio regionale al documento di economia e finanza 2021 - Nei lavori di questa mattina, il Consiglio regionale, presieduto dal presidente Alessandro Fermi (Lega), ha approvato il documento di economia e finanza regionale 2021 e la sua nota di aggiornamento e il bilancio consolidato. Entrambi i documenti hanno avuto come relatore il presidente della commissione bilancio Giulio Gallera (Forza Italia). Con il Defr 2021 e la sua nota di aggiornamento – approvato con 42 voti a favore e 22 contrari - si provvede all’aggiornamento del programma regionale di sviluppo (Prs) della XI legislatura, individuando alcune strategie di breve e medio periodo per il rilancio post-pandemia: la Lombardia come Smart Land (strategie integrate multisettoriali volte alla creazione di un territorio in grado di connettere le persone; riorganizzare le opportunità affinché le aree più interne della regione abbiano nuove chances di resilienza e crescita e le aree urbane investano nella rigenerazione. Contrastare le povertà materiali e immateriali, rendere fruibili a tutti e in modo uguale i servizi di base, a cominciare dal welfare), connettività e digitalizzazione (conferma di importanti investimenti sulle infrastrutture materiali e sulle reti digitali, digitalizzazione come principale driver di sviluppo e fattore di attrattività e competitività), sviluppo sostenibile (perseguire la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, anche mettendo in atto i fondamentali interventi di prevenzione e cura del dissesto idrogeologico e degli effetti del cambiamento climatico), utilizzo integrato e sistematico dei fondi (provenienti dalle diverse fonti di finanziamento, risorse proprie, risorse nazionali, risorse europee legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e alla nuova Programmazione 2021-2027), confronto costante con istituzioni e stakeholder. (Rem)