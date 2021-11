Cultura: il festival "Den poezie" chiude le celebrazioni di Dante Alighieri in Repubblica Ceca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un intero festival dedicato al sommo Poeta, realizzato con la collaborazione dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga, ha posto il sigillo alle celebrazioni in Repubblica Ceca per i settecento anni dalla morte di Dante Alighieri. La rassegna Den poezie, si legge in comunicato, si svolge dal 1999 nel mese di novembre per celebrare la nascita del poeta romantico ceco Karel Hynek Mácha e ogni anno presenta in tutto il territorio nazionale una serie di importanti poeti, cechi e stranieri. L'edizione 2021, da poco conclusa, si è tenuta sotto il motto "La Divina Commedia" ed è stata inaugurata l'8 novembre scorso negli spazi dell'Istituto italiano di cultura con una simbolica passeggiata dalla Selva oscura al Paradiso durante la quale sono stati recitati alcuni passi del capolavoro dantesco, attraverso un percorso che si è dipanato dal chiostro alla Cappella barocca. Negli spazi della Cappella il festival è stato ufficialmente aperto con una serie di letture in lingua ceca dei poeti Vít Janota, Sylva Fischerova e Tomas Mika, cui ha fatto seguito l'esibizione del poeta e musicista Oldrich Janota, una leggenda del folk alternativo ceco. Tra le centinaia di iniziative realizzate dall'8 al 21 novembre in Repubblica Ceca, con letture pubbliche, competizioni tra poeti, attività ricreative nelle scuole, passeggiate letterarie, lezioni di toponomastica dantesca, spettacoli teatrali, giochi virtuali e di ruolo ispirati alla Divina Commedia, escursioni nella cultura psichedelica e molto altro, spiccano le tre video performance della compagnia "Artemis Danza" di Parma intitolate "Ombre", trasmesse il 14 novembre sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del festival. (segue) (Vap)