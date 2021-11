Agroalimentare: Centinaio (Mipaaf), buon lavoro a neopresidente Origin Deserti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una carica prestigiosa che per la prima volta viene assunta dall'Italia e in un momento molto importante per le Indicazioni geografiche, non solo a livello nazionale ma anche europeo e mondiale". Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio, commenta l'elezione di Riccardo Deserti, già direttore del Consorzio del Parmigiano Reggiano e vicepresidente di OriGIn Italia a nuovo presidente mondiale di Origin, l'organizzazione mondiale delle denominazioni d'origine che rappresenta circa 576 associazioni di produttori e altre istituzioni legate alle IG di 40 Paesi a livello internazionale. Deserti succede al francese Claude Vermot-Desroches. "Al neo presidente di OriGin i miei migliori auguri di buon lavoro. Sono certo che saprà affrontare al meglio le sfide che attendono le produzioni di qualità IG, a partire dai nuovi sistemi di etichettatura fino alla crescita e valorizzazione delle specificità dei nostri paesi", conclude Centinaio. (com)