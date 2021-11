Fiumicino: Righini-Costa (Fd'I), Regione Lazio chiarisca su porto turistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giancarlo Righini consigliere regionale del Lazio di Fd'I e Stefano Costa, capogruppo di Fd'I al Comune di Fiumicino chiedono in una nota se "esiste una posizione della Regione Lazio in merito al progetto di Porto Turistico nel comune di Fiumicino in località Isola Sacra e su eventuali varianti paventate da alcune testate locali. Oppure - aggiungono gli esponenti di Fd'I - dato che il Comune è governato dal Dem Montino, l'Amministrazione Zingaretti evita di controllare. E' evidente che la possibile realizzazione di una infrastruttura del genere e soprattutto la sua tipologia funzionale, interessa e al tempo stesso preoccupa la cittadinanza di Fiumicino, considerando anche il valore storico e identitario della zona dove dovrebbe essere realizzata. Pertanto abbiamo chiesto la convocazione urgente in audizione alla Commissione Regionale, sia dell'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici, che del Sindaco di Fiumicino, affinché forniscano le informazioni necessarie all'attività istituzionale del Consiglio Regionale e a delineare un quadro più chiaro ai cittadini", conclude la nota di Fd'I. (Com)