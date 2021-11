© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Salario minimo a 12 euro, eliminazione del carbone entro il 2030, voto ai 16enni, investimenti sulla scuola e per costruire nuove case. Ecco cosa succede quando, come in Germania, c'è un nuovo governo di centrosinistra". Lo ha scritto Lia Quartapelle, responsabile Europa e Affari internazionali nella segreteria del Pd, in un commento su Twitter.(Rin)