Romania: a Bucarest la sesta edizione Cucina italiana nel mondo

18 ottobre 2021

- L'ambasciata d'Italia, l'Ufficio Ice-Agenzia e l'Istituto italiano di cultura di Bucarest, in collaborazione con la Camera di commercio italiana per la Romania, organizzano la sesta edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo. La rassegna annuale è promossa dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dal ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal ministero dello Sviluppo Economico italiani allo scopo di promuovere all'estero l'eccellenza culinaria italiana e i valori che la ispirano. Il tema dell'edizione 2021 è Tradizione e prospettive della cucina italiana: consapevolezza e valorizzazione della sostenibilità alimentare. La questione è di grande attualità. Se ne è discusso al Food Systems Summit 2021 ai margini dell'Assemblea generale dell'Onu, cui hanno contribuito i lavori del pre-summit di Roma dello scorso luglio. Il cibo sostenibile è sano, rispetta ecosistemi e biodiversità, valorizza il territorio di provenienza ed è economicamente accessibile a tutti. La promozione dell'agricoltura e del cibo sostenibile può contribuire all'attuazione di numerosi obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Oltre al tema della sostenibilità, la Settimana della cucina italiana stimolerà la riflessione su una serie di questioni connesse: la promozione della Dieta Mediterranea quale modello di alimentazione equilibrato e sano; l'inadeguatezza di sistemi di etichettatura basati sul solo valore nutrizionale complessivo degli alimenti e che non poggiano su adeguate basi scientifiche; la tutela e la valorizzazione dei prodotti a denominazione protetta e controllata, unitamente ad azioni di contrasto alla contraffazione alimentare; il legame tra biodiversità e varietà alimentare; la promozione del vino italiano; la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche delle Regioni e dei territori italiani, anche a fini turistici. I consumatori romeni divengono sempre più attenti e sensibili anche in tema di alimentazione: la cucina italiana è una delle più apprezzate ed è anche una di quelle a cui essi si sentono più vicini associando ai prodotti Made in Italy un concetto di altissima qualità e il buon vivere. (segue) (Com)