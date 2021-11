Molise: Primiani (M5s), rassicurazioni su partenza stagione invernale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualche criticità però, a quanto pare, c'è e riguarda in particolare la seggiovia Colle Del Caprio, su cui da tempo stiamo sottolineando la necessità di intervenire per colmare alcuni sostanziali problemi strutturali. Ma mi è stato confermato - aggiunge il consigliere Primiani - l'impegno da parte di tutti per far sì che anche la 'Del Caprio' sia pronta per il regolare avvio della stagione che deve partire a pieno regime, senza intoppi o freni di sorta. Insomma, il Molise non può permettersi il lusso di far zoppicare il comparto del turismo invernale. Campitello merita di ripartire, e deve farlo con decisione, visione e la giusta ambizione a puntare in alto. Da qui a pochi anni infatti ci giocheremo il tutto per tutto per il rilancio della nostra montagna, che potrebbe essere favorito dall'auspicata operatività del Parco nazionale del Matese, ma anche dagli investimenti previsti per l'area nel Contratto istituzionale di sviluppo. La parola d'ordine è cominciare oggi: ripartire, in sicurezza, per determinare il progresso concreto di Campitello. Non è un'utopia, ce lo suggerisce il passato, ma ora bisogna lavorare tanto e lavorare bene per il presente e per il futuro". (Gru)