Toscana: consiglio regionale, approvata seconda variazione al bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- L’aula di palazzo del Pegaso ha approvato a maggioranza le leggi riguardanti rispettivamente gli “Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2021-2023” e “ la variazione al bilancio 2021-2023”. Sul primo atto il consiglio regionale ha registrato 23 voti favorevoli e 14 contrari, sul secondo 22 sì e 14 no. Lo ha annunciato in una nota il consiglio regionale che, inoltre, "si è espresso all’unanimità su un ordine del giorno di Alessandro Capecchi (FdI), collegato alla legge sugli interventi normativi, per sollecitare e sostenere la giunta regionale nei rapporti con Rete ferroviaria italiana (Rfi), in relazione al raddoppio della ferrovia Pistoia-Lucca, impegnando l’esecutivo regionale a un confronto tempestivo con Rfi per conoscere lo stato dell’arte dei lavori, stabilire un crono-programma degli interventi e riferire in quarta commissione consiliare”. Nel corso del dibattito, Elisa Montemagni (Lega), dopo aver espresso condivisione sull’atto, ha annunciato la richiesta di audizione, nella commissione competente, di Rete ferroviaria. Valentina Mercanti (Pd) ha espresso un generale apprezzamento sul contenuto dell’ordine del giorno, condizionato all’eliminazione dell’impegno relativo a eventuali modifiche di accordi, poiché la giunta regionale sta già operando in tal senso. Da qui l’accoglimento del presentatore e quindi la sottoscrizione dell’ordine del giorno anche dei consiglieri del Partito democratico". (segue) (Ren)