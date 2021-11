Toscana: consiglio regionale, approvata seconda variazione al bilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E dunque: "Unanimità del Consiglio regionale – nel corso delle operazioni di voto sul testo di legge – anche su due emendamenti, firmati da tutti i gruppi consiliari, sul personale degli stessi, con conseguente modifica al Preambolo". Nelle dichiarazioni di voto sulla variazione al Bilancio e sugli interventi collegati Elisa Montemagni (Lega), annunciando la posizione contraria del proprio gruppo, ha parlato di “tarantella che si ripete e che non vede mai la fine”, in relazione a determinati interventi infrastrutturali, “progetti importanti per il futuro della Toscana che vengono sempre rimandati”, come il raddoppio della ferrovia Lucca-Pistoia o i lavori sulla Fi-Pi-Li. “Tante cose sono per noi oscure e incomprensibili, ma è inaccettabile far slittare gli interventi legati alle infrastrutture”, ha sottolineato la consigliera, che ha anche affrontato il tema della sanità, e quindi i maggiori finanziamenti al settore, legati alla pandemia, affermando però che le “cose purtroppo non vanno bene come afferma il governatore”. (segue) (Ren)