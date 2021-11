Toscana: consiglio regionale, approvata seconda variazione al bilancio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Vincenzo Ceccarelli (Pd) invece, apprezzando che ci siano risorse destinate al fondo sanitario e quindi alla sanità toscana, ha inserito il proprio intervento nel contesto della situazione di incertezza che stanno vivendo le Regioni, che hanno chiesto al Governo 2 miliardi e 200 milioni, a ristoro delle spese Covid. E annunciando il voto favorevole alla manovra, da parte del Partito democratico, ha invitato l’opposizione a criticare la Regione su interventi che sono in mano alla stessa amministrazione, ovvero a tener presente che la mancata realizzazione del raddoppio della Pistoia-Lucca, ad esempio, dipende anche da Rfi e perfino da imprevisti geologici. Voto positivo alla variazione di bilancio anche da Stefano Scaramelli (Iv), che ha espresso condivisione per l’impianto organizzativo che non va ad incrementare l’imposizione fiscale per i cittadini. “Lo sforzo fatto rispetto a tale questione è positivo – ha affermato – è corretto liberare risorse per coprire spese, investimenti e necessità: siamo davanti ad una vera e propria manovra di bilancio, di cui abbiamo compreso la filosofia”. (Ren)