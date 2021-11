Scuola: Carfagna su asili nido, garantita a bambini e famiglie equa distribuzione territoriale del servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disposizione inserita nel Ddl di Bilancio "adempie dopo tanti anni di attesa a un obbligo costituzionale: garantirà finalmente ai bambini e alle famiglie un'equa distribuzione territoriale del servizio e quindi delle opportunità, senza più discriminazioni legate al luogo di nascita o di residenza". Lo ha detto la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, rispondendo in Aula a Montecitorio a un'interrogazione sulle iniziative per assicurare il potenziamento delle strutture da destinare ad asili nido, al fine del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni in ambito locale. "Con la misura - ha spiegato - si traccia un percorso graduale di progressivo ampliamento dei servizi educativi per l'infanzia, in base al quale almeno il 33 per cento della popolazione dei bambini potrà usufruire del servizio su base locale nel 2027", il target previsto a livello europeo.(Rin)