Covid: Sibilia, introduzione super green pass è intenzione del Viminale intensificare i controlli

20 luglio 2021

- Con introduzione super green pass, è intenzione del Viminale intensificare i controlli. E' quanto scrive in un messaggio su Twitter il sottosegretario all'Interno ed esponente del Movimento 5 stelle, Carlo Sibilia. "Come per le manifestazioni, avranno un ruolo fondamentale i prefetti e i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. Dobbiamo collaborare tutti insieme ed evitare nuove chiusure", aggiunge Sibilia. (Rin)