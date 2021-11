Lavoro: De Candiziis (Failp-Cisal), più assunzioni, meno precariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riteniamo inaccettabili i ritardi nell'attuazione delle politiche attive del lavoro necessarie ad arginare le forti uscite di personale per esodi e pensionamenti da tutti i settori produttivi del front-end aziendale in Poste Italiane ed esprimiamo forte preoccupazione per la tenuta della divisione Pcl in considerazione di una gestione deficitaria e fallimentare che mette a rischio il futuro della divisione stessa e di migliaia di posti di lavoro". Lo ha detto a Rimini il segretario generale della Failp-Cisal, Walter De Candiziis nel corso del Consiglio nazionale della federazione autonoma postelegrafonici. (segue) (Com)