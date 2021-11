Lavoro: De Candiziis (Failp-Cisal), più assunzioni, meno precariato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I lavoratori di Poste italiane che fin dall'inizio della pandemia hanno garantito la continuità del servizio offrendo un contributo decisivo a tenere unito il Paese - ha sottolineato nella sua relazione il Segretario Generale, Walter De Candiziis - non hanno ricevuto alcun riconoscimento formale come invece è avvenuto per altre categorie né da parte aziendale né da parte delle autorità di Governo, ed oggi a fronte di una notevole uscita di personale, per effetto di esodi e di pensionamenti, l'azienda, muovendosi peraltro secondo logiche di maggior profitto, privilegia il precariato rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato". (Com)