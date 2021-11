© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, convocato in data odierna alle ore 15:30 a Palazzo Chigi, esaminerà il seguente ordine del giorno: decreto legge su Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (presidenza-salute); Leggi regionali; varie ed eventuali. (Rin)