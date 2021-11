Asphaltica: Siteb, nuovo boom dei lavori stradali, vicino a livelli pre-crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2021 segnerà una decisa crescita della produzione di asfalto, principale indicatore dello stato di manutenzione della nostra rete stradale, che raggiungerà quota 35 milioni di tonnellate (cifra record negli ultimi 10 anni), in crescita del 10 per cento rispetto al 2020. Lo riferisce l'associazione Strade italiane e bitumi (Siteb), presente in questi giorni ad "Asphaltica", il Salone dedicato alle tecnologie e soluzioni per pavimentazioni stradali, sicurezza e infrastrutture viarie, promosso dall’Associazione e da Veronafiere e in corso fino al 26 novembre a Verona. La stima rappresenta un aumento del 57 per cento rispetto al 2016, e dopo oltre un decennio di interminabile calo dovuto alla prolungata assenza di lavori, l’anno in corso sta finalmente certificando il ritorno ad adeguati livelli delle attività di manutenzione, un segnale positivo per la sicurezza e per l’intera filiera. Ad incrinare la fiducia sui risultati c'è tuttavia il crescente aumento dei costi delle materie prime, fattore che - osserva Siteb - potrebbe mettere a rischio questa ripresa. (segue) (Res)