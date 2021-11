Asphaltica: Siteb, nuovo boom dei lavori stradali, vicino a livelli pre-crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella nuova analisi trimestrale effettuata dall’Associazione, resa nota in occasione di Asphaltica, si evince che la produzione di bitume a settembre ha registrato un significativo +24 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Per il settore dei lavori stradali si tratta di un vero e proprio ritorno ai livelli pre-crisi, con una crescita decisa rispetto al 2016, quando le attività di costruzione e manutenzione di strade avevano toccato il fondo con sole 22,3 milioni di tonnellate di asfalto. Il valore della produzione potrebbe a fine avvicinarsi ai 3 miliardi di euro (+13 per cento rispetto al 2020 e +90 per cento rispetto a 5 anni fa). In segno positivo anche il numero degli addetti direttamente coinvolti che lentamente continua a risalire fino a 35mila unità, che salgono a 500mila se si considera l’intero indotto, a fronte di un numero di impianti di produzione tornato a quota 400, come nel 2016. “Il mondo delle strade, dopo una prima leggera ripresa nel 2017, ha vissuto negli ultimi tre anni un significativo sviluppo. I fondi messi in campo dal Pnrr, pur se destinati anche ad altre infrastrutture, potrebbero fare da volano per una ripresa anche di questi investimenti”, ha evidenziato il presidente Siteb Michele Turrini nel corso dell’evento di apertura di "Asphaltica". Il mercato relativo alla produzione di conglomerato bituminoso "potrebbe in un futuro non lontano tornare sui valori pre-2006 (ovvero quelli ante crisi economica) cioè sui 40 milioni di tonnellate", ha osservato. (segue) (Res)