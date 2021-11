Messico: Starace (Enel), delusi da stallo applicato agli investimenti in rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli anni passati Enel ha fatto un grande investimento in Messico, perché c’erano le condizioni per investire nelle rinnovabili e soddisfare la crescente domanda del paese, abbassando il costo dell’energia per l’industria. Lo ha detto Francesco Starace, amministratore delegato di Enel, durante la conferenza stampa organizzata oggi dopo la presentazione del nuovo piano strategico 2022-2024. “Tuttavia, le difficoltà incontrate negli ultimi anni hanno fermato questo processo: siamo ancora presenti nel paese con una joint venture a cui partecipa, tra gli altri, anche il fondo per le pensioni messicano, ma siamo delusi dallo stallo che il Messico sta applicando agli investimenti nelle rinnovabili e alla partecipazione di investitori stranieri allo sviluppo dell’infrastruttura energetica nazionale”, ha detto. (Rin)