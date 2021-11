Puglia: presentati i dati su moleste sul lavoro per dipendenti Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa indagine, promossa dall'assessore Gianni Stea, dall'Ufficio del personale e dal capo dipartimento Ciro Imperio, è un modo per guardarsi allo specchio e cercare di capire quali sono i problemi, perché nasconderli sotto il tappeto non serve". Lo ha detto in una nota il presidente della regione Puglia Michele Emiliano sull'indagine promossa dall'assessore al Personale Gianni Stea, presentata questa mattina, nella sala delle adunanze del Consiglio regionale per la Giornata contro la violenza sulle donne. Indagine sul tema Promozione del benessere organizzativo e prevenzione della violenza e delle molestie nel luogo di lavoro. Emiliano ha dichiarato: "Davvero un ottimo lavoro. Devo dire che temevamo una situazione peggiore, invece emerge una situazione gestibile, ma che non va assolutamente trascurata. Ho dato indirizzo oggi di dare vita ad un rafforzamento degli uffici che si occupano del clima e del benessere organizzativo, e in particolare di avviare quel servizio di mediazione dei conflitti e di consueling, oltre le normali virtù umane del rispetto, dell'educazione, della gentilezza, dell'ascolto reciproco che in una squadra così vasta come la Regione sono fondamentali. Serve qualche tecnico che difronte a conflitti molto gravi riesca a mediarli tra superiori e personale dipendente e anche tra i nostri dipendenti. Sono il capitale umano della regione Puglia, senza di loro niente di quello che diciamo si trasformerebbe mai in cose concrete". (segue) (Ren)