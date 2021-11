Puglia: presentati i dati su moleste sul lavoro per dipendenti Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle violenze di genere, molestie e mobbing all'interno degli uffici della Regione Puglia, promossa anche da Ufficio statistico regionale e dal comitato unico di garanzia, sono stati resi noti dall'assessore Gianni Stea. "Hanno risposto ai quesiti 1.075 dipendenti su 2.528 (il 42,5 per cento) di cui: 1007 su 2374 inviati tra gli impiegati della giunta e 68 su 154 del consiglio regionale. Per quanto riguarda il concetto di "discriminazione" hanno risposto di conoscerlo "molto" o "abbastanza" il 91,6 per cento degli intervistati della giunta e l'85,3 per cento del consiglio. Dati leggermente inferiori, invece, per il "linguaggio di genere" con rispettivamente il 69,6 per cento e il 69,1 per cento". L'attenzione è stata quindi puntata sulle risposte al seguente quesito: "Nel luogo in cui lavori si sono verificati episodi di molestie di qualsiasi sesso, a carattere fisico e verbale? Nel caso hanno dato risposte affermative il 15,4 per cento di donne e l' 8,6 di uomini degli uffici giunta e il 27,5 per cento di donne e il 10,7 di uomini del Consiglio. Prevalente il sesso maschile di chi ha agito con molestia: 62,2 per cento in Giunta e 57,1 in Consiglio. 69 donne e 16 uomini in Giunta e 11 donne e 2 uomini in Consiglio hanno affermato di avere personalmente subito molestie sul luogo di lavoro". (segue) (Ren)