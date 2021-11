Puglia: presentati i dati su moleste sul lavoro per dipendenti Regione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore Stea, ringraziando, tra gli altri, il presidente Michele Emiliano e il presidente del Consiglio, Loredana Capone ha dichiarato: "per l'impegno messo in campo direttamente a favore di un mondo del lavoro libero da violenza e molestie e promuovere un'ampia protezione contro situazioni che contemplino tali aspetti prestando particolare attenzione a coloro che sono maggiormente vulnerabili o versino in situazioni particolari". Ha poi assicurato la massima attenzione al fenomeno che sarà monitorato annualmente tramite la distribuzione di questionari simili: "Siamo pronti a intervenire con tutti gli strumenti attualmente a disposizione per azzerare comportamenti assolutamente non tollerabili. Invito infine tutto il nostro personale a denunciare situazioni particolari. Il mio ufficio resterà aperto sempre a chiunque voglia un confronto o desidera consigli su come agire per attuare strategie di risposta al fenomeno, con il fine ultimo di identificare necessità, condividere buone pratiche e proporre potenziamenti". (Ren)