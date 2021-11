Recovery: accordo Anci-Invitalia per accelerare attuazione progetti di Comuni e Città metropolitane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Condividere soluzioni per realizzare interventi e progetti del Pnrr di competenza di Comuni e Città metropolitane, migliorare la "capacity building" degli enti e definire programmi di intervento sostenibili, innovativi e rapidi, rafforzando la qualità della spesa pubblica. E' questo il fulcro dell'accordo sottoscritto da Anci e Invitalia che si impegnano a collaborare, in linea con quanto indicato dal ministero dell'Economia e delle Finanze e nell'ambito delle misure promosse dal governo, per accelerare la realizzazione degli interventi del Pnrr che entreranno nel vivo nei prossimi mesi.Il protocollo, sottoscritto dal presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, e dall'amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, ha una durata di cinque anni, si legge in una nota di Anci. (segue) (Com)