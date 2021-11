Ue: Gentiloni, a Italia serve equilibrio tra prudenza in aggravio spesa e crescita economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo attraverso la crescita economica l'Italia potrà ridurre in modo significativo il debito. Quindi bisogna trovare un equilibrio, che il governo italiano saprà individuare, tra la prudenza e la necessità di sostenere la crescita. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, a margine della presentazione del pacchetto d'autunno del semestre europeo. "L'Italia attraversa una fase positiva di crescita economica, anche grazie alla gestione molto efficace della campagna vaccinale e sappiamo che la crescita economica è la via maestra anche per ridurre il debito, che è uno degli obiettivi per un Paese come l'Italia", ha detto Gentiloni. "La Commissione oggi ha presentato le proprie opinioni sui bilanci, approvando positivamente la proposta di bilancio italiana per diversi aspetti, con una osservazione critica che riguarda l'aumento della spesa corrente che va tenuto sotto controllo", ha spiegato il commissario. "Io sono convinto che questa sia anche l'opinione del governo. Mi auguro che questa opinione si traduca nei prossimi mesi e anni in atti che vanno in questa direzione", ha aggiunto Gentiloni. "La prudenza riguarda tutto ciò che possa essere un aggravio permanente di spesa corrente finanziata a livello nazionale, non di quella che viene dai fondi europei. Ricordandoci sempre che è solo attraverso la crescita che riusciremo a ridurre in modo significativo il debito. Quindi bisogna trovare un equilibrio tra questa prudenza e la necessità di sostenere la crescita dell'economia italiana, come di altri Paesi. E trovare questo equilibrio è quello che senz'altro il governo italiano sarà in grado di fare", ha concluso. (Beb)