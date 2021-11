Istat: presentato report su violenze domestiche durante pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E quindi: "In questo report si fornisce una lettura della violenza di genere negli anni della pandemia , grazie all’utilizzo dei dati inediti provenienti dalla Rilevazione sulle utenti dei Centri antiviolenza (Cav), che l’Istat ha condotto per la prima volta nel 2020 , dalle chiamate al 1522, il numero di pubblica utilità istituito dal Dipartimento per le pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio, e dai dati su denunce alle Forze di Polizia e omicidi, di fonte Ministero dell’Interno. Queste fonti consentono di valutare alcuni aspetti rilevanti della risposta del sistema della protezione e del contrasto della violenza di genere al tempo della pandemia". (Ren)