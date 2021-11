Abruzzo: Comitato sorveglianza Psr a L’Aquila, Commissione europea promuove Regione a pieni voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abruzzo promosso a pieni voti dalla Commissione europea nel Comitato di sorveglianza che per la prima volta si è tenuto a L'Aquila, sull'andamento delle attività previste nell'attuale programmazione del Piano di sviluppo rurale (Psr) e per la programmazione del 2023-2027. La 'benedizione' è arrivata al summit che si è tenuto nella giornata di ieri, martedì 23, all'Auditorium del Parco, per voce di Filip Busz, capo unità della direzione generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione europea, che ha riconosciuto che la regione Abruzzo negli scorsi anni pagava, nel raggiungimento del target di spesa previsto per il Psr, il ritardo accumulato, segnando invece una inversione di tendenza dal 2019 in poi. Si avverte ora in sede di Commissione europea, la consapevolezza dei risultati ottenuti dal nuovo corso dell'agricoltura abruzzese. A presenziare all'incontro il vicepresidente della Regione, con delega all'Agricoltura, Emanuele Imprudente, affiancato dalla direttrice del dipartimento Agricoltura e autorità di gestione del Psr Abruzzo, Elena Sico, alla presenza di Luigi Ottaviani del ministero delle Politiche agricole e, in video collegamento, di Matteo Rastelli di Agea. (segue) (Gru)