Colombia: segretario generale Onu condanna “fermamente” uccisione ex Farc (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di Guterres in Colombia è iniziata ieri in concomitanza con il quinto anniversario dalla firma degli accordi di pace tra il governo di Bogotà e le Farc. Guterres parteciperà in queste ore anche a eventi commemorativi e osserverà gli sforzi di pacificazione e riconciliazione che coinvolgono ex combattenti, comunità e autorità. Il segretario generale incontrerà i responsabili del sistema giudiziario di transizione, le vittime del conflitto armato e i leader della società civile colombiana, tra cui donne, giovani, rappresentanti indigeni e afro colombiani, attivisti per i diritti umani e per il clima. Attraverso questa visita, prosegue la nota, il segretario generale farà il punto sui principali risultati del processo di pace e sulle sfide in sospeso. (segue) (Vec)