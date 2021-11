Corea del Sud: Di Stefano, Seul partner giusto per investire nel futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Italia la Corea del Sud può essere "il partner giusto" per investire nel futuro e dare corpo e sostanza alle scelte politiche in tema di sostenibilità, digitalizzazione e accesso alle cure. Lo ha scritto il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano, in un messaggio su Facebook pubblicato nel corso della sua visita a Seul. La Corea del Sud, ha ricordato, è il secondo Paese al mondo per investimenti in ricerca e sviluppo, oltre il 4,6 per cento del Pil. "Grazie a questa mentalità un Paese che soltanto 70 anni fa era sostanzialmente a vocazione agricola oggi vanta colossi tecnologici come Samsung, Hyundai, Lotte e Lg, veri e propri campioni di settore a livello internazionale. Questa caratteristica fa della Corea del Sud un partner non solo utile ma persino necessario per cogliere e sfruttare la nuova ondata della digitalizzazione. Per questo motivo oggi ho voluto unire alla visita allo Science Park di Lg anche un incontro con la comunità imprenditoriale italiana a Seul, perché, anche grazie alla loro esperienza in ambiti altamente innovativi, l’Italia si contamina positivamente". (segue) (Res)