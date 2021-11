Corea del Sud: Di Stefano, Seul partner giusto per investire nel futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho colto l’occasione per raccontare a SooYoung Yoon, vice presidente di Lg Display, quanto l’Italia stia investendo in innovazione, sia applicata alle nostre produzioni tradizionali sia ai nuovi settori ad alto valore aggiunto, dall’aerospazio alle scienze della vita, passando per l’automotive e la robotica. Abbiamo concordato sulla necessità di progettare collaborazioni e investimenti nei settori di interesse comune che possano sfruttare le capacità specifiche dei due Paesi e i loro distretti produttivi. Ora più che mai c’è bisogno di investire nel futuro per dare corpo e sostanza alle scelte politiche in tema di sostenibilità, digitalizzazione e accesso alle cure. La Corea del Sud, con la sua complementarità col nostro tessuto imprenditoriale, può essere il partner giusto per questo scopo", ha concluso Di Stefano (Res)