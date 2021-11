Ue: Schmit, politiche lavoro siano al centro contro impatti negativi Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le politiche attive del mercato del lavoro, compresi gli incentivi per le competenze e l'assunzione, devono essere al centro del nostro lavoro per attenuare gli impatti negativi della pandemia. Lo ha dichiarato il commissario all'occupazione e ai diritti sociali, Nicolas Schmit, nella presentazione del pacchetto d'autunno del semestre europeo. "Le politiche attive del mercato del lavoro, compresi gli incentivi per le competenze e l'assunzione, devono essere al centro del nostro lavoro per attenuare gli impatti negativi della pandemia. Ciò faciliterà le transizioni da lavoro a lavoro e garantirà che le transizioni verde e digitale siano eque e inclusive", ha affermato. "Oltre a maggiori investimenti nelle competenze, è imperativo anche considerare le condizioni di lavoro, che contribuiranno anche a far fronte alla carenza di manodopera in alcuni settori. Stiamo aiutando le persone a trasferirsi in nuovi posti di lavoro a prova di futuro, ma dobbiamo anche garantire la qualità di questi nuovi tipi di lavoro", ha aggiunto. (Beb)