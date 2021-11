© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'entrata in vigore del Codice rosso sono stati 4.234 i casi in tutta Italia, in particolare Sicilia (585), Lazio (452), Lombardia (398), Piemonte (386) e Campania (340) sono le regioni con il maggior numero di violazioni. Lo rende noto un’analisi della polizia criminale con focus sulle vittime di genere femminile, pubblicato sul sito del ministero dell’Interno.(Rin)