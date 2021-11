Agroalimentare: Centinaio, anche ideatore Nutriscore ammette limiti e incongruenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Più passa il tempo e più emergono, in maniera del tutto evidente, limiti e incongruenze del Nutriscore. Dopo l'apertura delle istruttorie da parte dell'Antitrust adesso è Serge Hercberg, ideatore del sistema di etichettatura fronte pacco a colori, a riconoscerne le contraddizioni. Anche lui è stato costretto ad ammettere che, come è stato concepito, l'algoritmo del Nutriscore promuove alimenti ultra processati che tutto sono tranne che salutari per i consumatori". La soluzione individuata da Hercberg, ovvero l'inserimento di una cornice nera nella grafica dell'etichetta per i prodotti ultra processati, non salva un sistema sbagliato e genera solo ulteriore confusione in chi acquista". Lo afferma in una nota il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gianmarco Centinaio, senatore della Lega. "Questo sistema di etichettatura a colori, come ha giustamente evidenziato anche la nostra Antitrust - ricorda Centinaio - rischia di essere fuorviante e indurre i consumatori in valutazioni sbagliate sulla salubrità dei prodotti, prescindendo dalle esigenze complessive di un individuo, dalla quantità e frequenza di assunzione all'interno di un regime alimentare equilibrato, ovvero dalla dieta e dallo stile di vita. E a riconoscerne i difetti adesso è anche il suo stesso ideatore".(Com)