Speciale energia: Auto, Spagna, a ottobre calo della produzione del 37,9 per centi per carenza microchip

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna ad ottobre la produzione di automobili è scesa del 37,9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020 a causa dell'aggravarsi della carenza di microchip. È quanto emerge dai dati resi noti dall'Associazione nazionale dei costruttori di automobili (Anfac). Nel 2021, gli impianti spagnoli hanno prodotto un totale di 1.757.000 unità, il 2,5 per cento in meno rispetto al 2020. "La crisi dei microchip e vari fattori esterni come l'aumento del costo dell'energia e delle materie prime sono i principali fattori condizionanti per il recupero del tasso di produzione delle nostre fabbriche", ha detto José Lopez-Tafall, amministratore delegato di Anfac. Questo problema di carenza globale, ha fatto sì che gli stabilimenti spagnoli abbiano annunciato proroghe della cassa integrazione straordinaria (Erte). "È tempo di agire e di farlo immediatamente, come abbiamo chiesto noi del settore, e abbiamo un'opportunità nei fondi del Piano per la ripresa", ha aggiunto l'Ad di Anfac. In termini di esportazioni sinora la Spagna ha venduto un totale di 1.523.000 autovetture, l'1,6 per cento in meno rispetto ai primi dieci mesi del 2020. (Spm)